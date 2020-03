ALL STAR GAMES 2020 – TI SEI PERSO LE CONVOCAZIONI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E PRIMA CATEGORIA, DELLA SETTIMANA? MA NON TI PREOCCUPARE! ECCO IL RIEPILOGO DELLE CONVOCAZIONI DEI TECNICI RACCOLTE IN SETTIMANA.

Continua il nostro sondaggio per individuare le “Nazionali” del campionato di ECCELLENZA, PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA che si affronteranno agli All Star Games 2020: le convocazioni avverranno in base alle indicazioni fornite dagli allenatori dei campionati in questione.

Ecco le convocazioni d’ECCELLENZA:

MARIO PISANO: QUESTA È LA MIA NAZIONALE DI ECCELLENZA

Ecco le convocazioni di PROMOZIONE:

FABIO TOBIA: QUESTA È LA MIA NAZIONALE DI PROMOZIONE (A)

PAOLO CUCURNIA: QUESTA È LA MIA NAZIONALE DI PROMOZIONE (B)

Ecco le convocazioni di PRIMA CATEGORIA:

DANILO PAGANO: QUESTA È LA MIA NAZIONALE DI PRIMA CATEGORIA (B)

DOMENICO RIGNANESE: QUESTA È LA MIA NAZIONALE DI PRIMA CATEGORIA (C)

La redazione di Dilettantissimo continuerà ancora ad ascoltare tutti gli allenatori di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Come detto in precedenza, l’obiettivo è quello di individuare quindi, ruolo per ruolo, i giocatori più forti di ogni campionato. E il tutto sarà ottenuto in base alle preferenze di tutti i tecnici partecipanti all’iniziativa. Allora, continua a seguirci per rimanere aggiornato!

