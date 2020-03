Continua il nostro sondaggio per individuare le “Nazionali” del campionato di ECCELLENZA, PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA che si affronteranno agli All Star Games 2020: le convocazioni avverranno in base alle indicazioni fornite dagli allenatori dei campionati in questione.

Ecco un riepilogo dei GIOCATORI, ALLENATORI e ARBITRI che hanno ricevuto più nomination per il campionato di ECCELLENZA:

PORTIERI:

DONDERO (Genova Calcio) (4)

MORAGLIO (Cairese) (2)

DIFENSORI:

PANE (Sestri Levante) (5)

BUFFO (Sestri Levante) (4)

DEL NERO (Sestri Levante) (4)

PRATO (Cairese) (3)

CENTROCAMPISTI:

COSTANTINI (Albenga) (5)

COMPAGNONE (Busalla) (4)

GIGLIO (Imperia) (3)

MORETTI (Busalla) (3)

ATTACCANTI:

CAPRA (Imperia) (8)

SAVIOZZI (Cairese) (5)

CIRRINCIONE (Sestri Levante) (3)

MISTER:

GIANNI CANNISTRà (Busalla) (3)

MARCO PIROVANO (Campomorone) (2)

ALBERTO RUVO (Sestri Levante) (2)

ARBITRI:

CELESTE BELLO (La Spezia) (2)