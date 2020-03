Continua il nostro sondaggio per individuare le “Nazionali” del campionato di ECCELLENZA, PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA che si affronteranno agli All Star Games 2020: le convocazioni avverranno in base alle indicazioni fornite dagli allenatori dei campionati in questione.

Ecco un riepilogo dei GIOCATORI, ALLENATORI e ARBITRI che hanno ricevuto più nomination per il campionato di PROMOZIONE (A):

PORTIERI:

BERTULESSI (Superba) (5)

LEPRI (Multedo) (2)

LUSARDI (Cà De Rissi) (2)

DIFENSORI:

ARCIDIACONO (Voltrese) (8)

RAGAGLIA (Superba) (5)

MINCOLELLI (Anpi) (4)

TROCINO (Anpi) (4)

CENTROCAMPISTI:

BONADIO (Multedo) (3)

CILIA G. (Anpi) (3)

DONADEO (Cogornese) (2)

REPETTO (Cà De Rissi) (2)

ATTACCANTI:

CASELLA (Cà De Rissi) (7)

VIO (Anpi) (7)

MAZZEI (Voltrese) (4)

RUSSOTTI (Voltrese) (4)

MISTER:

Cristian PISANI (Superba) (3)

Alex BAZZIGALUPI (Multedo) (2)

ARBITRI:

Manuel RODIO (Sezione di Genova) (2)