Continua il nostro sondaggio per individuare le “Nazionali” del campionato di ECCELLENZA, PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA che si affronteranno agli All Star Games 2020: le convocazioni avverranno in base alle indicazioni fornite dagli allenatori dei campionati in questione.

Ecco un riepilogo dei GIOCATORI, ALLENATORI e ARBITRI che hanno ricevuto più nomination per il campionato di PROMOZIONE (A):

PORTIERI:

SCOGNAMIGLIO (Ventimiglia) (6)

DIFENSORI:

LAERA (Dianese&Golfo) (7)

TRAVELLA (Taggia) (7)

FIUZZI (Taggia) (4)

CENTROCAMPISTI:

TROIANO (Arenzano) (6)

ZANI (Sestrese) (4)

GHIGLIAZZA (Varazze) (2)

MORANDO (Praese) (2)

RAVONCOLI (Taggia) (2)

ATTACCANTI:

VENTRE (Ventimiglia) (7)

ANSELMO (Sestrese) (5)

AKKARI (Sestrese) (5)

LOBASCIO (Serra Riccò) (5)

MISTER:

LUCA CALCAGNO (Varazze) (3)

ALESSANDRO MANETTI (Arenzano) (2)

ARBITRI:

DI MARIA (Sezione di Chiavari) (2)

RIZZELLO (Sezione di Savona) (2)