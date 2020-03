Continua il nostro sondaggio per individuare le “Nazionali” del campionato di ECCELLENZA, PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA che si affronteranno agli All Star Games 2020: le convocazioni avverranno in base alle indicazioni fornite dagli allenatori dei campionati in questione.

Ecco un riepilogo dei GIOCATORI, ALLENATORI e ARBITRI che hanno ricevuto più nomination per il campionato di PROMOZIONE (B):

PORTIERI:

MOZZACHIODI (Forza&Coraggio) (4)

SARTI (Cadimare) (4)

DIFENSORI:

BRETAGNA (Cadimare) (4)

BARABINO (Forza&Coraggio) (3)

MOZZACHIODI D. (Levanto) (3)

CENTROCAMPISTI:

RUFFINO (Real Fieschi) (7)

POLI (Canaletto) (4)

FASSONE (Vallescrivia) (3)

GHIGLIA S. (Marassi) (3)

LUNGHI (Cadimare) (3)

ATTACCANTI:

MOSTO (Real Fieschi) (6)

MURA (Goliardica) (4)

VERONA (Colli Ortonovo) (4)

COSTA (Canaletto) (3)

MISTER:

GUIDO POGGI (Bogliasco) (4)

CLODIO BASTIANELLI (Canaletto) (3)

ARBITRI:

BARDINI (Sezione di Savona)

TORRIGLIA (Sezione di Novi Ligure)

FAGIOLINO (Sezione di Imperia)

PUDDU (Sezione di Genova)

PETTIROSSI (Sezione di Genova)