AMERIGO “LENNY” CASTAGNA PASSA AL BENARZOLE. È arrivato il momento di una nuova avventura per l’attaccante Amerigo “Lenny” Castagna, che lascia la Liguria per giocare con la maglia del Benarzole (Eccellenza Piemonte). Ecco il comunicato e il video di presentazione della società piemontese:

«La società e’ lieta di annunciare di aver un nuovo bomber ! Nella giornata di ieri e’ stato raggiunto l’accordo con l’attaccante Amerigo Castagna che si aggiunge alla rosa della nostra squadra per la stagione 2020-2021 prossima al via !

