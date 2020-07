L’Andora ufficializza l’acquisto delle prestazioni sportive di Davide Tranchida, portire classe 1985 – ex Imperia e Loanesi.L’Andora ufficializza l’acquisto delle prestazioni sportive di Davide Tranchida, portire classe 1985 – ex Imperia e Loanesi. Ecco il breve comunicato ufficiale e la foto di rito (in copertina):

«Ufficializzato l’acquisto di Davide Tranchida portiere classe 1985 ex Imperia e Loanesi.

WELCOME DAVIDE».

