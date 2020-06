ANDREA PARODI SALUTA IL SESTRI LEVANTE. L’ex attacante ligure saluta la squadra e approda al Città di San Giuliano. Squadra di Promozione (E) Lombarda. Ecco il comunicato ufficiale:

Benvenuto Andrea Parodi!

Andrea Parodi è un nuovo giocatore del Città di Sangiuliano

Ennesimo colpo del direttore sportivo Alberto Omini che si assicura i gol dell’attaccante ligure Andrea Parodi. Classe 1993, cresciuto nel settore giovanile del Genoa dove è rimasto per dieci anni arrivando fino alla Primavera (e una convocazione in prima squadra) il neo attaccante del Sangiuliano ha quindi giocato in Serie C con Santarcangelo, Pavia e Sorrento, prima delle esperienze con Valenzana, Genova Calcio, Sansepolcro, Vado e Chion tutte tra Eccellenza e Serie D e segnando circa 100 reti nelle ultime sei stagioni.

Attaccante molto forte nel gioco aereo, ma non solo, Parodi si presenta così: < Sono rimasto molto colpito dall’organizzazione di questa società – le sue prime parole in gialloverde – anche perché a livello dilettantistico non è facile trovare realtà così ambiziose. Per quel che mi riguarda sono un attaccante che ama muoversi molto e cerco di fare del gol il mio biglietto da visita>.

Benvenuto in gialloverde, Andrea!