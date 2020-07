Dopo il Rapallo Rivarolese, anche l’Anpi ufficializza l’avvenuta affiliazione con il Genoa Soccer Academy per la stagione 2020/21. Ecco il comunicato della società con le prime parole del presidente Giorgio Garofoli:

«È fatta, possiamo ufficializzare per l’anno 2020/2021 l’affiliazione. Queste le prime dichiarazioni del nostro presidente: “L’affiliazione della ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa con il Genoa Cricket and Football Club consentirà ad entrambe le Società di avviare una collaborazione che vedrà crescre nuovi e giovani talenti all’insegna di un calcio giocato sempre improntato al rispetto dei valori umani”.

L’affiliazione inoltre permette di entrare in collaborazione con il Genoa CFC nelle iniziative ludico-sportive riservate esclusivamente ai nostri tesserati. Inoltre con la presente cogliamo l’occasione per complimentarci con la squadra di Eccellenza Femminile del Genoa, da anni presenti sempre sul nostro campo per gli allenamenti settimanali, per la promozione in Serie C».

Torna alla HOME di Dilettantissimo