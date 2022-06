Tutta la società ANPI Sport E. Casassa augura a Matteo Scala, cresciuto nella Società biancorossa, i migliori auguri per il nuovo incarico, che è il riconoscimento ad una carriera fatta di successi; tutti noi siamo sicuri che continuerai a fare il tuo lavoro nei migliori dei modi, con professionalità e determinazione, portando risultati importanti per la società professionistica Genoa Cricket and Football Club a cui noi siamo molto legati.

Un abbraccio sincero da tutti noi

ANPI SPORT E. CASASSA