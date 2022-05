Dalla prossima stagione, STEFANO PARODI mister dei partigiani, non guiderà più l’ANPI Casassa.

La Società, con un comunicato ufficiale di oggi, ne dà notizia.

Nei prossimi giorni la società rosso stellata, ufficializzerà il nome del nuovo mister.



La società augura le migliori fortune per il futuro a Stefano Parodi, che in passato era stato anche alla guida del Torriglia.