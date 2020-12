Arconatese-Borgosesia valido per la settima giornata del girone A di Serie D che si sarebbe dovuto disputare il 30 dicembre è stato rinviato a data da destinarsi. Per le avverse condizioni meteorologiche. Da ieri sera sul nord ovest è in corso una forte nevicata che ha coperto i campi con 15-20 centimetri di manto nevoso.

