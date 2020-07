ARENZANO, CONFERMATI CAPITAN PATRONE E BOGGIANO. Arenzano: il DS Alvino sta costruendo una rosa di giocatori cresciuti nella città, ed è proprio rimanendo coerenti a questa linea che arrivano le conferme del capitano, Simone Patrone, e di Marco Boggiano. Ecco il comunicato della società e le foto di rito:

«Altre due conferme importanti!! Capitan Simone Patrone e Marco Boggiano saranno a disposizione di mister Corradi per la prossima stagione. Il Ds Alvino sta costruendo una squadra fatta di giocatori cresciuti ad Arenzano ed è un orgoglio per noi vederli indossare la maglia del loro paese. Motivo in più per dare il 110%, Forza Arenzano»