Arenzano, sei giovani conferme! il tecnico Corradi e il DS Alvino stanno costruendo le basi per la nuova stagione sportiva. E partono, dalla conferma di alcuni giovanissimi: Lupi, Mancini, Calcagno, Vasoli, Pirozzi e Meazzi. Ecco il comunicato ufficiale della società:

«Mister Corradi ed il DS Alvino stanno lavorando intensamente per dare continuità ad una prima squadra composta da giovani provenienti dal settore giovanile. Dalla prossima settimana inizieranno gli allenamenti della Juniores proprio per verificare chi poter aggregare per la nuova stagione sportiva.

Confermatissimi, dopo le ottime prestazioni della scorsa stagione:

Lupi e Mancini (1999), Calcagno (2001), Vasoli (2000), Pirozzi e Meazzi (2002) che verranno affiancati da altri “vecchi” in fase di trattativa! A breve le altre news! Forza Arenzano».