ARENZANO: TOTO-ALLENATORE. CORRADI FAVORITO SU MAISANO E VELOCE

Nel pomeriggio di ieri l’Arenzano ha comunicato la separazione consensuale con il tecnico Alessandro Manetti. Due stagioni più che positive per l’ex calciatore di Genoa e Verona, che però adesso migrerà verso altri lidi.

Chi prenderà il suo posto sulla panchina dell’Arenzano?

Noi di Dilettantissimo abbiamo cercato indiscrezioni sul possibile nuovo tecnico, e sulla base di queste abbiamo tracciato tre scenari: i ritorni di fiamma e la novità “casalinga”. I ritorni di fiamma potrebbero essere quelli di Beppe Maisano, recentemente separatosi dalla Cairese. Due stagioni fa Maisano era proprio sulla panchina dell’Arenzano. Il tecnico genovese oltre ad aver lasciato un ottimo ricordo tra diversi dirigenti biancorossoneri ha sempre dimostrato, nella sua carriera, di saper lavorare con qualsiasi tipo di giocatore, esaltando le loro caratteristiche tecniche e migliorando notevolmente il profilo di quelli giovani. E’ possibile che ci sia stato anche un sondaggio per Maisano e il suo staff composto anche da Massimiliano Bruzzone.

Buoni ricordi li ha lasciati anche a Danilo Veloce

quest’anno sulla panchina della Juniores del Baiardo: in passato ha allenato le giovanili dell’Arenzano e diverse prime squadre di buon livello tra Promozione e Prima Categoria (Ca de Rissi, Cogoleto, Pegliese, Carcarese). Veloce predilige un certo tipo di calcio che piace e si accosta al modo di pensare della società Arenzano.

La novità, ipotesi a nostro modo di vedere che potrebbe far pendere la bilancia da questa parte, è rappresentata dal “vicino di casa”: Alberto Corradi, ex vice di Juric a Mantova, Crotone e Genoa, abita a pochi passi dal Gambino di Arenzano. In passato ha anche vestito la casacca locale da giocatore. Ma mai da mister. Quest’anno Corradi ha allenato la Rappresentativa Juniores. Il suo curriculum è decisamente interessante. Come i precedenti due candidati e molto bravo a lavorare con i giovani e sopratutto darebbe un certo tipo di continuità con il lavoro di Mister Manetti al quale si avvicina come profilo. Anche lui infatti ha un curriculum da ex professionista, di buon livello e nell’intervista rilasciata a Dilettantissimo (CLICCA QUI PER LEGGELA) ci aveva fatto intendere di voler “scendere di nuovo in campo” il prima possibile.

A breve l’Arenzano ufficializzerà il suo prossimo allenatore: chi verrà dopo Manetti? Secondo noi sarà uno tra Maisano, Veloce e Corradi e ne siamo convinti.

