Il DS Davino Alvino continua a mettere a segno colpi di mercato. Infatti dopo il ritorno di Rampini e Piccardo. L’Arenzano FC annuncia il ritorno di altri tre grandi ex. I fratelli Baroni. Fabio centrocampista classe ’92. Dopo quattro stagioni al Varazze Don Bosco, fa ritorno all’Arenzano. Così come Luca, difensore classe ’92. Insieme ad Andrea Garetto, centrocampista classe ’91. Dopo quattro stagioni passate all’Arenzano, approda al Varazze Don Bosco per poi fare ritorno nella squadra di “casa”.

