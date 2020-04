ARENZANO, L’ULTIMO SALUTO ALLA STORICA SEGRETARIA ELENA

L’Arenzano si affida ai propri canali social per ricordare Elena, la storica segretaria della società, scomparsa in queste ore.

“Ciao Elena.

Non sei stata solo la Segretaria Storica dell’Arenzano FC, prima sei stata una Mamma che portando i suoi ragazzi al campo si è attaccata ai nostri colori ed hai continuato ad operare per le più svariate mansioni; per qualcuno sei rimasta una Mamma, per alcuni un’Amica, per altri una Consigliera preziosa. Hai conosciuto momenti di Gloria e momenti più difficili nelle diverse Stagioni Sportive, sei sempre stata vigile sulle persone che hanno ruotato intorno a questa Società che paragonavi ad una Famiglia.

Hai iniziato questa difficile partita, ci piace pensare che tu non l’abbia persa, ma che abbia raggiunto i Presidenti Mauro e Claudio per continuare il lavoro di sempre.

La forza con cui hai lottato deve essere un esempio per tutti noi.

Buon Viaggio ❤️.

L’Arenzano FC con le parole del Pres. Alberto Garetto, il Direttivo, i Soci, gli Atleti, gli Allenatori, la Rita e Mario, si uniscono al dolore della famiglia per la prematura scomparsa della cara Elena.”

La redazione di Dilettantissimo si stringe attorno alla famiglia di Elena e a tutta la società Arenzano.

