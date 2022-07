L’Argentina Arma Calcio SSD comunica il tesseramento del calciatore Giorgio Brizio.

Quarto attaccante in rosa a disposizione di mister Prunecchi.

Brizio, attaccante centrale classe ‘90, farà parte della società di Arma di Taggia per la stagione 2022-23.

Nella sua carriera ha militato per tre stagione nel campionato di Promozione con la maglia del Taggia, in seguito ha vestito la maglia della Sanstevese per poi tornare nella Carlin’s Boys, squadra con cui fece il doppio salto di categoria negli anni precedenti rendendosi protagonista con numerose reti, traghettando la Carlin’s dalla Seconda Categoria alla Promozione.

Tutta la società rivolge a Giorgio un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro.