L’Argentina Arma Calcio SSD comunica il tesseramento di Alex De Flaviis.

Trequartista, classe ’97, adattabile anche al ruolo di seconda punta e ala sinistra nel cerchio di metà campo.

De Flaviis cresce nel settore giovanile della Sanremese per poi successivamente passare nella cantera genoana. Dopo l’esperienza genovese rientra nell’estremo ponente tra i giovani dell’Argentina. L’esordio in prima squadra avviene nel campionato di serie D con la maglia rossonera, in seguito si sposta nella Sanstevese in Prima Categoria e l’anno successivo in Promozione. La stagione dopo passa, sempre nel campionato di Promozione, nel Taggia.

La società tutta rivolge un bentornato ad Alex augurandogli buon lavoro in vista dell’ormai imminente stagione 2022-23.

—

Addetto stampa Argentina Arma Calcio SSD

Claudio Mandica