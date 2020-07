L’Asd Forza e Coraggio 1914 rende noto di aver trovato l’accordo per le riconferme dei seguenti giocatori: restano alla corte di mister Andrea Gatti, anche per la stagione 2020/21. I difensori Niccolò Barabino e Raffaele Giordano. Il centrocampista Francesco Pesare. Il fantasista Giuseppe Esposito e l’estremo difensore Marco Stradini. In attesa di ufficializzare ulteriori riconferme. L’Asd Forza e Coraggio 1914 si ritiene soddisfatta per il buon esito delle operazioni ed augura ai suoi tesserati una stagione ricca di successi e soddisfazioni.



L’Asd Forza e Coraggio 1914, nell’organizzazione dell’Organigramma Ufficiale per la stagione 2020/21, comunica di aver raggiunto l’accordo con il Signor Andrea Damiani. Quest’ultimo ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo. Il presidente Franco Carassale e lo staff dirigenziale tutto danno il benvenuto ed augurano una stagione ricca di successi al Signor Andrea Damiani.

