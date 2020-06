L’A.S.D. Mignanego calcio comunica di aver inserito nei propri piani societari un nuovo Direttore Sportivo, Edgar Di Terlizzi.

Le recenti esperienze che Di Terlizzi annovera sono una promozione in seconda categoria con la Bolzanetese. E la collaborazione con il Ds Lebole nel campionato di eccellenza con la rivarolese del Presidente Sighieri.

Conta anche una breve esperienza assieme ad un agente procuratore per la ricerca di nuovi talenti nella regione Liguria.

La società Mignanego tutta dà il benvenuto ad Edgar augurandogli un buon lavoro.

Con l’occasione voglio ringraziare tutti i dirigenti che fanno parte del mignanego. Ternelli Roberto, Gianni Ragni, Panetta diego, Pedemonte Mauro, Bernardeschi Mattia, Ketty, Luca Cambiaso, Tibaldi Alfio, Piantato Patrizia, Devenuto Maurizio, Rossi simone, Grasso Stefano, Raso Michele, Coletta Enzo. Non sono stati messi in ordine di importanza perché siamo tutti allo stesso modo. Lavoriamo tutti uniti per far crescere e migliorare la società, ringrazio tutti loro che ogni stagione la rendono speciale, sempre pronti a ogni tipo di sacrificio per il Mignanego.

Feste, eventi, tornei, anche se quest’anno non ci è stato permesso visto il Covid, ma noi siamo sempre più uniti e pronti a ricominciare.

