L’A.S.D Pietra Ligure 1956 comunica di aver affidato la carica di Direttore Sportivo al Sig. Roberto Vassallo.

Roberto, pietrese DOC ed ex giocatore di diverse squadre dilettantistiche del nostro comprensorio oltre che da anni stimato giornalista di sport e cronaca, rappresenta alla perfezione quei valori che sono capisaldi nella scelta delle persone che entrano a far parte della nostra Società oltre alla costante voglia di ringiovanimento iniziata già negli anni passati anche dal lato dirigenziale.

La famiglia biancoceleste da il bentornato a Roberto tra le mura del Devincenzi augurandogli buona fortuna per il suo nuovo incarico.

