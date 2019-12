L’ A.s.d. Sampierdarnese comunica che con vero dispiacere interrompe i rapporti sportivi con l’allenatore Nico Messina sebbene rimanga immutata la stima sportiva e umana verso un uomo che in questo anno e mezzo si è sempre dimostrata persona serissima e attaccata alla nostra società. Mai come in questo caso non possono che andare a Nico gli auguri per le migliori soddisfazioni future.