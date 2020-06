ASD SAN QUIRICO: 6 NUOVI ARRIVI

La Asd San Quirico e’ lieta di annunciare i primi 6 nuovi arrivi per la stagione calcistica 2020-21. Dal Mignanego l’inossidabile bomber Davide Lipardi, il ‘fighter’ Salvatore Cannella con il compagno di difesa Daniele Pestarino. Dopo l’ultima stagione alla Voltrese, i forti indivisibili compagni Andrea Ferrando ( difensore ) e il centrocampista Pietro Miscamora. Ritorna in Valpolcevera dopo una stagione in promozione alla Praese, il forte attaccante Alessandro Barbieri, che ha già vinto in passato due campionati di prima categoria con San Cipriano e Mignanego.

A tutti loro il nostro caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo,