ASD SAN QUIRICO: PRONTI A RIPARTIRE

Ci siamo stiamo ripartendo, a pochi giorni dall’apertura della Nuova Stagione Calcistica e sperando si possa giocare sul serio prima possibile. La Società Asd San Quirico Burlando voleva ringraziare e augurare la miglior fortuna ai giocatori che non faranno più parte della nostra Società. Grazie a Bruzzese Giuseppe, Drago Simone, Gatto Christian, Guida Alessio, Gullone Davide, Imbesi Mario, Larosa Samuele, Mangano Nicolò, Pittaluga Yuri, Russo Walter, Ruzzier Tommaso, Shahay Martin.

Chi per lavoro, chi per fine prestito , chi per decisione ci lasciano.

In bocca al lupo Ragazzi!!!!