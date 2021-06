L’Athletic Club Albaro è lieto di annunciare la riconferma dell’allenatore della prima squadra Alberto Mariani per la nona stagione consecutiva. Prosegue il sodalizio con il tecnico protagonista di un ciclo vincente che ha portato il club al salto di categoria nel campionato di Eccellenza.



Al fianco di Mariani ci sarà uno staff tecnico inedito.



L’allenatore in seconda sarà Luca Costigliolo, già preparatore dei portieri della prima squadra dal 2017. Il ruolo di preparatore dei portieri sarà invece ricoperto da Fabio Francini, in società dal 2020 con incarichi nel Settore Giovanile (Juniores, Allievi e Giovanissimi). Il nuovo preparatore atletico è Fabio Jurman, vera novità della stagione 21/22. Andrea Conte, già direttore sportivo, assume l’incarico di direttore dell’area tecnica. Vittorio Notarstefano resta nello staff tecnico in qualità di collaboratore, così come Umberto Verdigi alla guida della formazione Juniores.



I nuovi membri dello staff tecnico di Mister Mariani sono accomunati da un requisito ben preciso: tutti, in passato, hanno giocato per l’Athletic. Una scelta societaria che vuole premiare il senso di appartenenza e l’attaccamento alla maglia di chi, pur intraprendendo percorsi diversi nel corso della propria vita, non ha mai smesso di sentirsi gialloneroverde.

