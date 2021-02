SSD A RL Athletic Club Albaro comunica di aver acquisito le prestazioni di Simone Cataldo, difensore classe 1996. Simone ha militato per dieci anni nella Sampdoria, giocando in pianta stabile nella formazione Primavera. Dopo una breve esperienza nelle file della Lavagnese, ha collezionato 36 presenze in Serie D con la maglia del Ligorna. Per Simone si tratta di un gradito ritorno, dopo l’esperienza in gialloneroverde nella stagione 2017/18.

