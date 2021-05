Gianni Di Pietro saluta l’Athletic dopo 21 presenze (tra campionato e coppa) e 8 gol. Due stagioni in cui si è giocato pochissimo a causa della pandemia, ma Gianni è riuscito comunque a lasciare il segno a suon di gol e assist. Il suo grande talento, ma soprattutto la sua grande umiltà e generosità non saranno mai dimenticati dalla nostra società. Grazie di cuore, Gianni!

Il saluto di Gianni Di Pietro all’Athletic Club:

“Nonostante 20 anni di calcio mi emoziono sempre come la prima volta quando un’ avventura finisce…ma voglio partire dai ringraziamenti:

A Sergio Imperato, persona vera che ho avuto modo di conoscere in questa esperienza, un vero Signore.

A Mister Mariani, la cui stima ne suoi confronti mi ha portato a scegliere di giocare per l’Athletic. Persona equilibrata ed intelligente che ha saputo gestire al meglio la situazione non facile causa Covid.

Tutti i dirigenti e le persone che vogliono bene a questa grande famiglia, Stefano, Vittorio, Picci, Elena, Paola, Andrea,Tommi, Francesco ( mi scuseranno quelli che non ho nominato ma siete veramente tanti)

Ed infine mio fratello, Luca quello a cui va il ringraziamento piu grande. È merito suo se ho potuto conoscere questa società, anzi questa famiglia!

Capitano e punto di riferimento per questa società a cui auguro ancora tante soddisfazioni.

Vi ringrazio per avermi fatto sentire a casa e membro di questa Famiglia.

Non so ancora se allenerò oppure giocherò…ma in ogni caso vi abbraccio forte!

A presto