La neopromossa Atletico Argentina si separa da mister Maiano – dopo una sola stagione insieme – e ufficializza il nuovo allenatore: Paolo Sassu. All’allenatore è affidata la panchina della prima squadra rossonera dopo le esperienze al timone delle juniores di San Stevese e proprio dell’Atletico Argentina.

Ecco il nuovo tecnico rossonero, nella foto di rito con il Presidente Minti:

Nella giornata di ieri intanto, la società rossonera aveva annunciato l’entrata in società di Alessio Regina: «L’Atletico Argentina comunica l’ingresso in società di Alessio Regina (in Foto a destra )imprenditore di Arma di Taggia. A lui vanno i nostri ringraziamenti per aver sposato il progetto».

