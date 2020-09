ATLETICO ARGENTINA: PORTA BLINDATA CON VENTRICE. L’Atletico Argentina ufficializza ancora un ultimo rinforzo e blinda la porta: si tratta infatti del giovane portiere Paolo Ventrice, estremo difensore ex Ospedaletti. Ecco il comunicato della società e le prime parole del giovane:

«Un’ altro rinforzo per l’Atletico Argentina: é Paolo Ventrice l’ultimo rinforzo in casa Atletico Argentina. Il portiere classe 1999, ex Ospedaletti va a completare così il parco portieri, ecco le sue parole: “Sono molto felice di essere qui, non vedo l’ora che cominci la nuova stagione”».

