Mister Claudio Paglia: “Entusiasmo dovrà essere la nostra parola d’ordine”

Prime fatiche per il Baiardo di mister Paglia: Napello e compagni si sono ritrovati oggi nel tardo pomeriggio, per il raduno e inizio della preparazione in vista della nuova stagione.

Dopo i rituali saluti, spazio alle prime fatiche, con i giocatori torchiati a dovere dal preparatore atletico Luca Bellomo.

Sudore, fatica e tanto entusiasmo. E già, entusiasmo parola d’ordine tanto cara a mister Claudio Paglia: “Lo pretendo sin dal primo allenamento e voglio che ognuno dei miei ragazzi, “anziani” e giovani lo conservi con cura e lo metta al servizio del gruppo. L’entusiasmo deve guidarci ogni volta che metteremo piede in campo.

Sarà un campionato duro, perchè affronteremo squadre forti come ad esempio Lavagnese e Imperia, compagini che non scopriamo certo noi. Sarà molto stimolante, e non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Dal mister al Direttore Sportivo Fabrizio Barsacchi, che ha spronato la rosa al massimo impegno: “Veniamo da una stagione molto positiva, e sicuramente troveremo avversari agguerriti e pronti a metterci in difficoltà. La squadra è composta dal giusto mix tra giovani e vecchi, e la società ha lavorato affinché si creasse un gruppo in grado di ben figurare anche nel prossimo campionato. Ai giovani dico di calarsi al piú presto in un nuovo mondo, molto difficile come l’Eccellenza; ai vari Napello, Romei, Battaglia ecc… Chiedo di aiutare i piú piccoli a integrarsi al meglio”.

