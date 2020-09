BAIARDO ATTIVO SUL MERCATO: ANCORA UN ARRIVO. Voci di mercato danno il BAIARDO vicinissimo a un giocatore di buon livello, per completare l’organico a disposizione di mister Paglia.

Abbiamo sentito il DS Fabrizio Barsacchi che dice:

«Non so come facciate a saperlo! In effetti ci stiamo muovendo per mettere a disposizione di mister Paglia un giocatore per completare l’organico; che, all’occorrenza, possa giocare dove siamo un po’ corti e che abbia caratteristiche differenti dai giocatori già in rosa, per dare più opzioni tattiche al mister.

Certamente la nuova formula del campionato di Eccellenza ci ha spinto a fare alcune riflessioni sull’organico della squadra. Di più non posso dire perché niente è ancora definito. Vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni”.

