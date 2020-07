La Societa USD ANGELO BAIARDO, attraverso la presidentessa CRISTINA ERRIU è lieta di comunicare, per la stagione sportiva 2020/21, di aver affidato la guida della formazione juniores a mister Fabio Camera ed Adamo Digno.

Fabio ha già fatto un percorso interno in Società nel settore giovanile. Riteniamo che abbia le qualità tecniche e morali per ben ricoprire questo ruolo.

Adamo Digno non ha certo bisogno di presentazioni per i suoi trascorsi da calciatore. (Anche professionista). Ha deciso di interrompere la sua attività. Sta frequentando il corso allenatori e ha deciso di intraprendere questa nuova strada nella famiglia nero verde al fianco di Fabio.

La Societa augura ad entrambi un buon lavoro!

