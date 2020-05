Il Baiardo cambia guida tecnica anche per la formazione Juniores: Danilo Veloce non sarà più l’allenatore. Ecco il comunicato della società neroverde:

«L’ ASD Angelo Baiardo comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con l’allenatore Danilo Veloce alla guida della formazione Juniores.

Al mister vanno i ringraziamenti da parte di tutto il Consiglio Direttivo della Società, per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per i risultati ottenuti, assolutamente soddisfacenti, in queste ultime due stagioni sportive.

La società Angelo Baiardo augura a Danilo e le migliori fortune per il proseguo della sua carriera sportiva».

