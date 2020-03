In questo momento difficile io so che Voi siete il nostro futuro e dopo la tempesta tornerà il sole ovunque e sul Baiardo, se non sarà aprile sarà a maggio ma appena possibile ci ritroveremo sul nostro campo per giocare e per fare festa.

Andrà tutto bene.

#iostoacasa

Il Presidente

Cristina Erriu

🖤💚