La presidentessa dell’Angelo Baiardo Cristina Erriu, contattata dalla Nostra redazione, circa la ripartenza del campionato sottolinea:

“Sono contenta che tra tutti i presidenti che hanno deciso di riprendere l’attività ci sia questa sinergia e spirito di collaborazione per aiutarsi l’un con l’altro. Tutto questo ovviamente fuori dal terreno di gioco, perché una volta entrati in campo saremmo tutti in competizione con la voglia di vincere la gara in questione.” Cristina Erriu prosegue dicendo: “Il comune denominatore che ha portato ad avere questa armonia sono sicuramente il Presidente del comitato Regionale della Liguria Giulio Ivaldi che si è reso disponibile assieme a Stella Frascà che hanno creato le condizioni per ripartire. A loro mi sento di dire un doveroso grazie. Ma devo ringraziare anche tutti i presidenti della Consulta e i presidentii che hanno deciso di ripartire per l’armonia e la solidarietà che siamo riusciti a creare. Sono nuova dell’ambiente, ma penso che mai ci sia stata una unità di intenti come sta avvenendo adesso dove il problema di una singola squadra diventa il problema di tutte le altre partecipanti. Probabilmente la responsabilità di ripartire e fare da apripista, per il futuro, per le altre categorie ci ha portato ad avere un senso di solidarietà diverso da prima.