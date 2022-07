Primi rinforzi per il Baiardo femminile, neo promossa nel campionato nazionale di Serie C.

Dalla Sampdoria ecco Sara Olanda, talentuosa trequartista classe 2003

Ha firmato per le draghette anche Francesca Bissoli, classe 2002, e promettente terzino.

Nei prossimi giorni verranno svelati gli altri acquisti, e annunciato l’elenco delle confermate della rosa dominatrice dello scorso campionato di Eccellenza.