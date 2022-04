Luca Lavagetto, responsabile del settore femminile dell’Angelo Baiardo, fa l’analisi dopo un anno di permanenza con i Draghetti del BAIARDO. Tanti i successi sia sul terreno di gioco che al di fuori dove tutti hanno a cuore le sorti societarie a 360º. Sul suo profilo Facebook Luca Lavagetto svela i segreti di questi trionfi :

È passato 1 anno da questa stretta di mano che ha dato il via ad un’avventura felice al di là di ogni aspettativa. Caro ASD Baiardo, cara Presidentessa Cristina Erriu 366 giorni fa non ci conoscevamo nemmeno, ma in 365 giorni, dal nulla, grazie al lavoro, all’ entusiasmo e alla collaborazione di tante persone, abbiamo già vinto una Coppa, siamo primi in classifica in campionato con 22 vittorie in 22 partite, abbiamo iscritto una squadra Under 12, presto avremo anche altre leve, ma soprattutto…. inseriti in una società che – incredibile ma vero – crede nel femminile come se fosse il maschile, 365 giorni dopo questa stretta di mano, vedo uno spogliatoio “felice”, uno staff orgoglioso e dei dirigenti col sorriso. Forza ragazze, forza Baiardo: questo è solo l’inizio!!