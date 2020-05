Per tante società, è arrivato il momento di tirare le somme: le tira anche il Baiardo della presidentessa Cristina Erriu, che proprio poco fa ha ufficializzato la decisione di interrompere il rapporto di collaborazione con il tecnico Gianni Baldi. Ecco il comunicato ufficiale della società neroverde:

«L’ ASD Angelo Baiardo comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con l’allenatore Gianni Baldi.

Al mister vanno i ringraziamenti da parte di tutto il Consiglio Direttivo della Società, sia per il lavoro svolto, che per la professionalità dimostrata in queste ultime due stagioni sportive.

La società Angelo Baiardo augura a Baldi le migliori fortune per il proseguo della sua carriera sportiva».

(Angelo Baiardo)

