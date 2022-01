La società U.S. Angelo Baiardo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giovane Gabriele Noceti, classe 2003.

Il Consiglio direttivo della società e la presidentessa Cristina Erriu danno il benvenuto a Gabriele nella famiglia Nero verde.

Il direttore sportivo Fabrizio Barsacchi commenta così l’operazione:

“Gabriele secondo me è un giovane di grande prospettiva e nonostante la giovane età ha già maturato esperienze importanti sia lo scorso anno a Campomorone sia quest’anno nell’Alassio.

Cercavamo un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelli che avevamo in rosa e sono certo che lui potra’ darci una grossa mano per il proseguio del campionato”