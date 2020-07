La Societa USD ANGELO BAIARDO, è orgogliosa di comunicare che nella stagione 2020/21 saranno ben 10 i ragazzi che faranno parte della rosa della prima squadra cresciuti nel settore giovanile.

Accanto agli ormai “veterani” Matteo Gattiglia e Gianluca Briozzo. Faranno parte del gruppo: Biggi (2000), Martinez (2000), Leonardi (2001). Romano (2002), Merlani (2002). Lelli (2002), Colamorea (2002) e FERRARIO (2003).

Senza dimenticare Pascucci (2000) e (Ferro 2002), che fanno parte della nostra rosa. Ma che dovranno sottoporsi a delicati interventi chirurgici che li terranno per un po’ lontani dal calcio giocato. Ma non dalla famiglia nero verde.

Questa è la prova tangibile di come la nostra Società stia mettendo in atto una politica assolutamente rivolta alla cura e alla crescita del proprio vivaio attraverso istruttori di primo livello ed una programmazione oculata.





