L’USD Angelo Baiardo presenta lo Staff tecnico per la stagione sportiva 2022/23.

Allenatore: Claudio PAGLIA (confermato)

Collaboratore e match analist: Fabio BORRIELLO

Preparatore portieri: Francesco BARILLARO

Preparatore atletico: Luca BELLOMO (confermato)

Fisioterapista: Luca PASTORINO (confermato)

Mattia MEMOLI non ricoprirà più il ruolo di allenatore in seconda ma resterà a far parte della famiglia Nero verde.

La Società nella persona della presidentessa Cristina ERRIU, saluta e ringrazia Maurizio Pasqua augurandogli le migliori fortune sportive.