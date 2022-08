PRIMA SQUADRA

La Presidentessa Cristina Erriu fa il punto dopo le prime due settimane di preparazione

Sempre vicina alla realtà Baiardo. Innamorata dei “suoi” ragazzi, dai più piccoli fino a arrivare alla prima squadra, passando per l’Universo femminile.

Cristina Erriu è una Presidentessa attenta, curiosa e sempre pronta a intervenire in caso di necessità. Perchè è prima di tutto una tifosa del @u.s.d.angelobaiardo1946 , presente al “campo” e spettatrice interessata di chiunque vesta i colori neroverdi.

Con la nunero uno dei “draghetti” abbiamo fatto il punto dopo le prime due settimane di preparazione della squadra di mister Paglia, e il doppio confronto amichevole contro @s.c.d.ligorna1922 prima e @serraricco1971 dopo: “Sono contenta dell’approccio della squadra alle prime settimane di fatica – spiega -, ma soprattutto di come I giovani si siano affacciati al mondo dell’Eccellenza con voglia e entusiasmo. Ho visto allenarsi ragazzi del 2004 e 2005 senza paura e senza mai risparmiarsi. Penso che quest’anno potranno mettersi in mostra, perchè ne hanno il potenziale.

Voglio ringraziare il nostro mister Claudio Paglia e tutta la rosa, perchè sono certa che lavoreranno sodo e continueranno a rendere unito lo spogliatoio, facendo crescere ulteriormente i più piccoli. Sarà una stagione dura, ma ci faremo trovare pronti. Dobbiamo continuare a lavorare, sempre con caparbietà, voglia e entusiasmo!”.