Questa mattina un gruppo di ragazzi della prima squadra maschile e un gruppo di ragazze della femminile dell’USD ANGELO BAIARDO, sono andate a far visita ai ragazzi del BIC.

Il BIC GENOVA è un’associazione sportiva che dedica attenzione alle attività sportive di ragazzi e ragazzi con disabilita’.

Il Direttore Sportivo della Società nero-verde Fabrizio Barsacchi, anch’egli intervenuto all’iniziativa insieme alla presidentessa Cristina Erriu ci ha rilasciato questo commento:

“E’ stato un privilegio per la nostra Società essere stati invitati a prendere parte ad un allenamento insieme ai ragazzi del BIC.

Non nascondo che è stato davvero emozionante.

Ringrazio il responsabile Giulio Attardi per averci invitato e credo che tutti dovrebbero ringraziare lui ed i suoi collaboratori per quanto di meraviglioso e utile fanno per questi ragazzi.

Certe esperienze di aprono il cuore e la mente”.

