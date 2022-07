L’Unione Sportiva Angelo Baiardo comunica ufficialmente le date del raduno, e delle amichevoli che porteranno all’esordio in Coppa Italia (21 Agosto), e campionato (4 settembre).

I ragazzi di mister Claudio Paglia si raduneranno lunedì 1 Agosto, fino alla prima amichevole interna programmata per Sabato 6 Agosto.

Il primo, vero appuntamento sarà l’amichevole del 10 Agosto contro il Ligorna, militante nel campionato di Serie D.

Venerdì 12 Agosto e Sabato 13 Agosto, doppio test contro Serra Riccò prima e Sestri Levante dopo.

Il 21 l’esordio in Coppa Italia contro il Campomorone Sant’Olcese del tecnico De Lucia.

Il 24 e il 28 Agosto amichevole o nuovo appuntamento in Coppa, a seconda del risultato della prima giornata.

L’ultima amichevole prima dell’esordio nel campionato di Eccellenza 2022/2023, sarà il 31 Agosto contro il Little Club.

Ufficio Stampa U.S.D. Angelo Baiardo

