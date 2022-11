La Presidentessa Cristina Erriu al nostro microfono

Un successo e una sconfitta: ecco il bilancio della giornata calcistica a tinte nero-verdi. In Eccellenza, ecco I tre punti ottenuti contro il @asdtaggiacalcio . In Serie C, invece, battuta d’arresto casalinga contro il @accademiacalciovittuonewomen

La numero uno di casa Baiardo commenta così i risultati delle due compagini: “Per quanto riguarda i ragazzi, oggi abbiamo vinto con merito e volontà, anche se avremmo dovuto segnare prima e essere più cinici. A mio avviso la squadra è forte, ma alcune volte se ne dimentica e commette l’errore di adagiarsi. Oggi, abbiamo avuto la forza per vincere nel finale, con un Battaglia sontuoso. Ha realizzato una tripletta splendida e lo ringraziamo. Vorrei però spendere due parole per Pascucci: ha sempre giocato da titolare e sempre a “mille”, senza mai risparmiarsi. Lui è nato e cresciuto qui al Baiardo, è un draghetto in tutto e per tutto. Domenica prossima giocheremo contro la @asdgenovacalcio e dobbiamo conquistare punti”.

Poi, spazio alla compagine femminile: “Non siamo stati affatto fortunati, anzi. È stata una domenica storta, ma pazienza. Il @accademiacalciovittuonewomen ha vinto ma le nostre ragazze hanno disputato un buonissima gara. Stiamo giocando bene in un campionato che ci vede come mine vaganti contro compagini professionistiche che si allenano di giorno e con calciatrici di livello. Ma anche noi siamo forti e non dimentichiamoci che abbiamo una punta come Calcagno @freecalchi e giovani di primo valore. Sono soddisfatta e certa che faremo un buon campionato”.