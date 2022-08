Prima uscita stagionale per il Baiardo di mister Claudio Paglia, che nella mattinata odierna si è ritrovato presso il “Baiardo” per una partitella in famiglia.

Verdi da una parte e bianchi dall’altra, sotto gli occhi attenti della Presidentessa Cristina Erriu, appena rientrata dalle vacanze e spettatrice attentissima a non perdersi ogni attimo dell’amichevole.

Un allenamento congiunto condizionato dal caldo intenso, ma che ha fornito interessanti indicazioni al tecnico.

Tre a uno per la squadra verde, con bomber Battaglia sugli scudi e autore di una doppietta e assist per la rete di Oliviero. Per la squadra bianca gol ad opera di Ferrari.