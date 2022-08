Ciao Mara, non ti dimenticheremo mai!

Ci sono notizie talmente tremende che ti lasciano impietrito, svuotato e sconsolato. Se n’è andata Mara Valeriani, per tutti Mara, strappata prematuramente all’affetto dei suoi cari nella serata di oggi.

Una donna eccezionale, piena di vita, sempre pronta a aiutare il prossimo. Mara era una grande amica del Baiardo, socia, dirigente e sempre in prima linea quando si trattava di dare una mano.

Moglie di Maurizio, mamma di due figli, uno dei quali il nostro giovane calciatore 2006 Andrea.

Aveva il cuore enorme, Mara. Una di quelle persone che tutti avrebbero voluto come amica, perché rara in un mondo pieno di aridità morale e menefreghismo.

La Presidentessa Cristina Erriu, sconvolta e triste, ricorda così Mara: “È sempre stata una persona straordinaria, con il sorriso e volenterosa di dare il suo contributo senza mai chiedere nulla in cambio. Finiva di lavorare e veniva al campo a fare il sugo durante I tornei, si dava un sacco da fare anche quando era stanca. Non la dimenticheremo mai e mancherà a tutti. È assurdo che sia venuta a mancare una persona come lei. Lo dico senza retorica, Mara era la vita, l’entusiasmo e l’amore per gli altri. Siamo addolorati, è inaccettabile”.

L’Usd Baiardo e tutto il Consiglio Direttivo, con in testa la Presidentessa Cristina Erriu, I dirigenti, le famiglie e tutti i tesserati, si uniscono al dolore della famiglia di Mara Valeriani per la sua prematura scomparsa.

Condoglianze da tutta la famiglia neroverde a cui hai dato sempre una mano fondamentale. Sarai sempre nei nostri cuori.