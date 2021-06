La Società Baiardo, nella persona del Presidente Cristina Erriu. Fa un grande in bocca al lupo a Mr. Simone Troiolo. Militante nel baiardo da più di 20 anni, prima come giocatore poi come istruttore. Che quest’anno ricoprirà il ruolo di Responsabile del Polo di Levante-Campo Ledakos.

