BAIARDO, VIA ALLA PREPARAZIONE: LA ROSA COMPLETA. Riparte la stagione per il Baiardo: proprio nella giornata di ieri, lunedì 10 agosto, i draghetti si sono radunati sotto la guida di mister Paglia. Ecco la lista convocati, aggregati e le amichevoli in programma in questo pre-stagione:

«Nella giornata di ieri, lunedì 10 agosto, sono ripresi gli allenamenti per la prima squadra, sotto la guida attenta di Mr Paglia e Mr Memoli. Completano il team tecnico il preparatore atletico Bellomo, il preparatore dei portieri Pasqua e il massaggiatore Guida.